Wirtschaftsfaktor Weihnachtsmarkt und die internationale Bedeutung Wiens

Vergangene Woche haben die ersten Christkindlmärkte eröffnet, ab heute geht es so richtig los. Unter anderem startet am Rathausplatz der Betrieb, der erst vor wenigen Tagen im Ranking von CNN unter den weltweit besten Weihnachtsmärkten gelistet wurde.

Der US-Nachrichtensender sah das auch in der langen Geschichte begründet, denn die „beliebte Tradition hat ihren Ursprung in Wien, wo im Jahr 1298 der früheste dokumentierte Dezembermarkt stattfand, und hat sich im Laufe der Jahre weltweit verbreitet“. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist dementsprechend stolz, dass „wir wahrscheinlich den bedeutendsten und erfolgreichsten Weihnachtsmarkt in Europa haben.“

Das liegt unter anderem auch am internationalen Rahmenprogramm. Mehr als 85 Chöre aus dem In- und Ausland werden an jedem der vier Adventwochenenden im Festsaal des Wiener Rathauses für festliche Stimmung sorgen.

Auch beliebt bei Wienerinnen und Wienern

Dass Wien beim Weihnachtsgeschäft international an Bedeutung gewinnt, zeigt sich auch an den Zahlen der KMU Forschung Austria, die diese im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien (WKW) erhoben. Bereits knapp ein Viertel aller Gäste auf den Weihnachtsmärkten stammen aus dem Ausland, fast ein Drittel reist aus den Bundesländern an.