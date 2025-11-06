Abseits des Trubels: Wiens kleine und außergewöhnliche Weihnachtsmärkte

Von Franziska Trautmann Heute öffnet der Adventmarkt im Schloss Schönbrunn seine Pforten und läutet damit als Erster die Wiener Weihnachtszeit ein. Neben den allbekannten klassischen Weihnachtsmärkten wie am Rathausplatz oder Stephansplatz gibt es weitere Adressen, die die Wienerinnen und Wiener auf die besinnliche Zeit einstimmen. Einige Tipps:

Adventmärkte Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt auf der Ikea Dachterrasse Wo: IKEA Wien Westbahnhof, Dachterrasse Ebene 7, 1150 Wien

Wann: 13.11-20.12, Donnerstag bis Freitag 14:00-20.00, Samstag 12:00-20:00 Weihnachten in den Blumengärten Hirschstetten Wo: Blumengärten Hirschstetten, 1220 Wien

Wann: 13.11-21.12, Donnerstag bis Sonntag 10:00-20:00 Adventmarkt im Verkehrsmuseum Remise Wo: Verkehrsmuseum Remise, Fruethstraße 2, 1030 Wien

Wann: 28.11 bis 14.12 2025, Freitag bis Sonntag 14:00–21:00 Winterzauber im Böhmischen Prater Wo: Laaer Wald 216, 1100 Wien

Wann: 28.11 bis 21.12, Freitag bis Samstag ab 14:00, Sonntag ab 11:00 Weihnachtsmarkt im Schloss Augarten Wo: Schloss Augarten, Obere Augartenstraße 1, 1020 Wien

Wann: Freitag, 21.11, 13:00–17:00, Samstag, 22.11, 10:00–17:00 Weihnachtsquartier Designermarkt Wo: Uraniastraße 1, 1010 Wien

Wann: Freitag 28.11 15:00-20:00, Samstag, 29.11 10:00-19:00, Sonntag 30.11 10:00-18:00 Adventzauber in der Klimt Villa Wo: Feldmühlgasse 11, 1130 Wien

Wann: Adventsonntage 30.11, 7.12, 14.12, 21.12 jeweils 12:00-19:00 Adventmarkt für Tiere in Not Wo: Assisi-Hof Stockerau, Donaulände-Uferweg 58, 2000 Stockerau

Wann: Samstag 13.12 11:00-16:00

Wöchentlich geöffnet Bekannt als schwedisches Einrichtungshaus probiert sich der Ikea-Standort am Westbahnhof auch heuer wieder als Weihnachtsmarkt. Auf seiner Dachterrasse können Interessierte von 13. November bis 20. Dezember den sogenannten „husmas“ jeweils Donnerstag bis Samstag nachmittags und abends besuchen. Zwischen Punsch und typisch schwedischem Essen können in der Weihnachtsbäckerei an den Samstagen 15. November und 6. Dezember kostenlos Kekse verziert werden. Etwas weiter weg vom Zentrum aber trotzdem mit den Öffis gut erreichbar, befindet sich der Adventmarkt in den Blumengärten Hirschstetten. Seine Tore sind von 13. November bis 21. Dezember immer Donnerstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Neben einem traditionellen Christkindlmarkt können Besucher auch durch die festlich dekorierte Gartenanlage spazieren.

Nicht nur Parks sind beliebte Marktorte, auch im Verkehrsmuseum Remise im 3. Bezirk findet von 28. November bis 14. Dezember immer freitags bis sonntags von 14 bis 21 Uhr ein Weihnachtsmarkt der Wiener Linien statt. Sportinteressierte können dort um einen Gruppenpreis von 25 Euro eine halbe Stunde lang Eisstockschießen. Und während sich die Erwachsenen in der Kaffeehaus-Bim aufwärmen, können sich Kinder am Nachmittag in der beheizten Bastelstube kreativ austoben.

Ein weiteres Highlight, das Kinderaugen zum Leuchten bringen könnte, ist der Winterzauber im Böhmischen Prater. Ab 28. November gibt es dort einen Monat lang jeweils von Freitag bis Sonntag neben den Fahrgeschäften auch Weihnachtsmarkt-Hütten. Nur tageweise Wer sich schon im November ein ganzes Wochenende lang auf Weihnachten einstimmen will, dem könnte der Weihnachtsmarkt in der Porzellanmanufaktur im Augarten gelegen kommen. Der öffnet seine Tore am Freitag, 21. November von 13 bis 17 Uhr, am Samstag, 22. November schon drei Stunden früher. Auf

dem Programm stehen florale Workshops, ein Kinderatelier sowie eine kleine Backstube, in der Kinder für das St. Anna Kinderspital Kekse backen können.

