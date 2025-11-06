Der erste Wiener Weihnachtsmarkt eröffnet heute

Von Franziska Trautmann Für die Wiener Adventmärkte beginnt bereits heute die neue Saison: Den Anfang macht jener in Schönbrunn, der bis 6. Jänner mit mehr als 90 Hütten und einer Erlebniswelt für Kinder täglich geöffnet ist. Am Samstag folgt der Adventmarkt am Stephansplatz, wo Besucher täglich bis 26. Dezember ihren Punsch im Herzen der Stadt genießen können.

Adventmärkte Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn Wo: Schloss Schönbrunn, 1130 Wien

Wann: 6.11-06.01, täglich 10:00-21:00 Weihnachtsdorf am Stephansplatz Wo: Stephansplatz, 1010 Wien

Wann: 8.11-26.12, täglich 11:00-21:00 Weihnachtsmarkt am Wiener Hauptbahnhof Wo: Vorplatz des Hauptbahnhofs, 1100 Wien

Wann: 13.11-20.12, täglich 14:00-20:00 Christkindlmarkt am Rathausplatz Wo: Rathausplatz, 1010 Wien

Wann: 14.11-26.12, täglich 10:00-22:00 Weihnachtsmarkt am Spittelberg Wo: Spittelberg, 1070 Wien

Wann: 14.11-23.12, Montag bis Freitag 14:00-21:30, Wochenende ab 11:00 Weihnachtsdorf vor dem Schloss Belvedere Wo: Schloss Belvedere, 1030

Wann: 14.11-31.12, täglich 11:00-21:00 Wien Altwiener Christkindlmarkt: Wo: Freyung, 1010 Wien

Wann: 14.11-23.12, täglich 10:00-21:00 Weihnachtsmarkt am Hof: Wo: Am Hof, 1010 Wien

Wann: 14.11-23.12, Montag bis Donnerstag 11:00-21:00, Freitag bis Sonntag ab 10:00 Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien Wo: Alser Straße, Hof 1 im Alten AKH, 1090 Wien

Wann: 14.11-23.12, Montag bis Mittwoch 14:00-22:00, Donnerstag und Freitag bis 23:00, Samstag 11:00-23:00, Sonntag bis 21:00 Weihnachtsmarkt im Park Wo: Türkenschanzpark, 1180 Wien

Wann: 14.11-23.12, Montag bis Freitag 15:00-22:00, Wochenende ab 12:00 Kunstadvent vor der Karlskirche Wo: Resselpark, 1040 Wien

Wann: 21.11-23.12, täglich 11:00-21:00 Wintermarkt am Riesenradplatz Wo: Prater Riesenradplatz, 1020 Wien

Wann: 21.11-06.01, Montag bis Freitag 12:00-22:00, Wochenende ab 11:00

Eine Woche nach dem Saisonstart in Schönbrunn öffnet der Weihnachtsmarkt am Hauptbahnhof (13. November bis 20. Dezember, täglich ab 14 Uhr). Außer einer Eisstockbahn gibt es auch ein Kinderkarussell. Rathausplatz folgt Nur einen Tag später, am 14. November, ziehen gleich sieben weitere Christkindlmärkte mit ihren Eröffnungen nach. Darunter einer der bekanntesten: jener auf dem Rathausplatz. Besucher können täglich bis 26. Dezember Punsch trinken und bummeln; dazu kann auf einer kleinen Eisbahn durch den Park gerutscht werden. Am selben Tag öffnen auch die Weihnachtsmärkte am Spittelberg, im Türkenschanzpark und beim Belvedere ihre Pforten.