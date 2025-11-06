Der erste Wiener Weihnachtsmarkt eröffnet heute
Von Franziska Trautmann
Für die Wiener Adventmärkte beginnt bereits heute die neue Saison: Den Anfang macht jener in Schönbrunn, der bis 6. Jänner mit mehr als 90 Hütten und einer Erlebniswelt für Kinder täglich geöffnet ist. Am Samstag folgt der Adventmarkt am Stephansplatz, wo Besucher täglich bis 26. Dezember ihren Punsch im Herzen der Stadt genießen können.
Eine Woche nach dem Saisonstart in Schönbrunn öffnet der Weihnachtsmarkt am Hauptbahnhof (13. November bis 20. Dezember, täglich ab 14 Uhr). Außer einer Eisstockbahn gibt es auch ein Kinderkarussell.
Rathausplatz folgt
Nur einen Tag später, am 14. November, ziehen gleich sieben weitere Christkindlmärkte mit ihren Eröffnungen nach. Darunter einer der bekanntesten: jener auf dem Rathausplatz. Besucher können täglich bis 26. Dezember Punsch trinken und bummeln; dazu kann auf einer kleinen Eisbahn durch den Park gerutscht werden. Am selben Tag öffnen auch die Weihnachtsmärkte am Spittelberg, im Türkenschanzpark und beim Belvedere ihre Pforten.
Ebenfalls am 14. November gesellen sich die fast aneinandergrenzenden Märkte Am Hof und auf der Freyung im ersten Bezirk dazu. Beide schließen am 23. Dezember und sind wie alle anderen größeren Wiener Christkindlmärkte täglich geöffnet. Das Weihnachtsdorf im Alten AKH am Campus der Universität Wien steht auch am 14. November in den Startlöchern und ist ab dann bis 23. Dezember täglich geöffnet. Freitags sogar bis 23 Uhr – damit ist dieser Markt einer mit den längsten Öffnungszeiten in Wien.
Den Schluss des Eröffnungsreigens bildet der 21. November, an dem der Weihnachtsmarkt am Karlsplatz (bis 23. Dezember) sowie der Wintermarkt auf dem Riesenradplatz im Wurstelprater (bis 6. Jänner) aufmachen.
