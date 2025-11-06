Advent

Der erste Wiener Weihnachtsmarkt eröffnet heute

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn
Als erstes eröffnet der Weihnachtsmarkt in Schönbrunn. Die anderen Märkte stehen bereits in den Startlöchern.
06.11.25, 05:00
Von Franziska Trautmann 

Für die Wiener Adventmärkte beginnt bereits heute die neue Saison: Den Anfang macht jener in Schönbrunn, der bis 6. Jänner mit mehr als 90 Hütten und einer Erlebniswelt für Kinder täglich geöffnet ist. Am Samstag folgt der Adventmarkt am Stephansplatz, wo Besucher täglich bis 26. Dezember ihren Punsch im Herzen der Stadt genießen können. 

Eine Woche nach dem Saisonstart in Schönbrunn öffnet der Weihnachtsmarkt am Hauptbahnhof (13. November bis 20. Dezember, täglich ab 14 Uhr).  Außer einer Eisstockbahn gibt es auch ein Kinderkarussell.

Rathausplatz folgt 

Nur einen Tag später, am 14. November, ziehen gleich sieben weitere Christkindlmärkte mit ihren Eröffnungen nach. Darunter einer der bekanntesten: jener auf dem Rathausplatz. Besucher können täglich bis 26. Dezember Punsch trinken und bummeln; dazu kann auf einer kleinen Eisbahn durch den Park gerutscht werden. Am selben Tag öffnen auch  die Weihnachtsmärkte am Spittelberg, im Türkenschanzpark und beim Belvedere ihre Pforten. 

Ebenfalls am 14. November gesellen sich die fast aneinandergrenzenden Märkte Am Hof und auf der Freyung im ersten Bezirk dazu. Beide schließen am 23. Dezember und sind wie alle anderen größeren Wiener Christkindlmärkte täglich geöffnet. Das Weihnachtsdorf im Alten AKH am Campus der Universität Wien steht auch am 14. November in den Startlöchern und ist ab dann bis 23. Dezember täglich geöffnet. Freitags sogar bis 23 Uhr – damit ist dieser Markt einer mit den längsten Öffnungszeiten  in Wien. 

Den Schluss  des Eröffnungsreigens bildet der 21. November, an dem der Weihnachtsmarkt am Karlsplatz (bis 23. Dezember) sowie der Wintermarkt auf dem Riesenradplatz  im Wurstelprater (bis 6. Jänner) aufmachen. 

Von Franziska Trautmann 

