19 Stopps in ganz Österreich

Ein Fokus bei der Weihnachtstruck-Tour soll erneut Nachhaltigkeit sein, mit energiesparenden LED-Lampen beim Truck selbst und mit Elektroautos für die Crew und den Weihnachtsdorf-LKW.

Die Tour 2024 startet am 19. November in Traun und hat ihren letzten Stopp am 18. Dezember in Brunn am Gebirge. Dazwischen schlägt das Coca-Cola Weihnachtsdorf in allen Bundesländern seine Zelte auf.

Klassisch: Die Einfahrt des Trucks wird von Melanie Thorntons "Wonderful Dream" begleitet. Natürlich ist auch wieder der Weihnachtsmann dabei, ebenso wird es einen Photopoint geben. Laut Coco-Cola erwartet Jung und Alt "ein magischer Abend voller Spiel, Spaß und guter Laune".