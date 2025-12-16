Im Laufschritt Freude schenken: Halbe Million Euro Spenden bei Adventlauf

Laufend Freude schenken ist das Motto einer besonderen Charity-Veranstaltung , die sich seit 22 Jahren zur Adventzeit für die Schwachen der Gesellschaft einsetzt. Am vergangenen Sonntag haben die Teilnehmer des Wiener Neustädter Adventlaufes wieder in Fülle Geschenke an soziale Einrichtungen der Stadt übergeben.

Sponsoren und Streckenpaten

In der Geschichte des Charity-Events wurden Spenden im Wert von mehr als einer halben Million Euro gesammelt und im Zuge des Laufes an diverse Institutionen gebracht.

"Meistens handelt es sich um dringend nötige Anschaffungen, die die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel sprengen würden“, erklärt Initiator Gerhard Goldsteiner. Auf den heurigen Wunschzetteln standen Einrichtungsgegenstände, Dampfreiniger, Küchengeräte, Matratzen, Musikinstrumente, Spiele und Bastelmaterialien.

Mit der Hilfe von Partnern wie der Wiener Neustädter Sparkasse und Streckenpaten wurden der Charity-Topf gefüllt und die Geschenke angekauft. Die Läufer und Nordic-Walker fungierten im Zuge des Events auf ihren Strecken als Christkind und übergaben die Präsente.