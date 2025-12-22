Neue Busse und geänderter Fahrplan zwischen Ybbs und Wieselburg

Ende dieses Jahres heißt es in Ybbs (Bezirk Melk) Abschied nehmen: Die roten Stadtbusse werden 2026 nicht mehr durch die Straßen rollen. Mit 1. Jänner übernimmt die NÖVOG (Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H.) die sieben Linien und ersetzt die bestehende Flotte mit "Leopoldi"-Bussen. Die barrierefreien Fahrzeuge werden vom langjährigen Partner N-Bus betrieben, teilt die NÖVOG mit.

Linie 5 fährt auch samstags Zudem wird das öffentliche Nahverkehrsangebot etwa durch zusätzliche Verbindungen ergänzt: So soll die Linie 5, die zwischen Ybbs und Wieselburg verkehrt, künftig auch an schulfreien Werktagen und an Samstagen zur Verfügung stehen. Auf eine bessere Einbettung in den öffentlichen Verkehr, sprich Bus und Bahn, hat die NÖVOG bei der Umstrukturierung Rücksicht genommen. Damit sei eine Lösung geschaffen worden, die ein verlässliches Angebot sichere und spürbare Verbesserungen für die Fahrgäste mit sich bringe, so Verkehrslandesrat und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).