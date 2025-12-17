Wohnen im Wartehäuschen

Werfen wir einen Blick auf den öffentlichen Verkehr des Burgenlands, ohne politisch-taktische Ausbrems- und Überholmanöver – geht das überhaupt? Eher nicht. Denn im Burgenland ist inzwischen fast jeder Bereich des täglichen Lebens so durchideologisiert, dass man sich mit einem einfachen Satz wie „Ich fahre öffentlich“ politisch positioniert, ohne dass es einem bewusst ist. Regierung und Opposition sind unversöhnlich, selbst in Bereichen, in denen es nach menschlichem Ermessen nichts zu streiten gibt.

Zurück zu den Verkehrsmitteln: Ich fahre nicht öffentlich. (Anmerkung in eigener Sache: Dies ist kein politisches Statement, sondern bedeutet lediglich, dass ich, je nachdem, ob ich zur Nachbarin, zum Greißler oder nach Graz will, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Pkw unterwegs bin.) Der Bus wird kommen Ich nutze im Burgenland keinen Bus, fühle mich dem öffentlichen Verkehr aber verbunden: Direkt vor meinem Haus ist ein BAST-Haltepunkt. Das bedeutet nicht, dass ich in einem Wartehäuschen wohne. Wieso ich das weiß? Weil ich noch nie jemanden gesehen habe, der oder die auf die Abholung durch ein BAST (Burgenländisches Anruf-Sammeltaxi) gewartet hätte.