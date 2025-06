365-Euro-Jahreskarte: Wien wird Preis für Öffi-Ticket erhöhen

Das Ende des „bis auf Weiteres“ könnte nun aber näher sein als gedacht. „Die Budgetverhandlungen laufen, wir müssen überall sparen“, sagt der Bürgermeister am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz. Der öffentliche Verkehr und auch die Parkpickerltarife waren bisher von der Valorisierung ausgenommen, das schaue man sich jetzt an: „Wir werden klären, welche Erhöhung nötig ist.“

Bisher ließ sich die Stadt in diesem Bereich noch nicht wirklich in die Karten blicken. Die Garantie, den Preis zu erhalten, gab Ludwig nur bis inklusive 2026. Auf KURIER-Nachfrage Anfang dieses Jahres wurde noch einmal beteuert, dass der Preis „bis auf Weiteres“ gleich bleiben werde.

Wie das ausschauen könnte, ist noch unklar. Wie die Wiener SPÖ zuletzt im Wahlkampf aber selbst immer wieder beteuerte, müsste die Jahreskarte eigentlich schon doppelt so viel kosten als bisher. Diese Annahme beruht übrigens auf einer Berechnung des KURIER vom Februar: Da die Netzkarte letztmals im Juni 2007 (auf 449 Euro bei Einmalzahlung) verteuert wurde, käme man bei diesem Ausgangswert und korrekter Valorisierung auf aktuell 725 Euro (+61,4 Prozent). Die magische 1-Euro-pro-Tag-Formel wurde dann ja am 1. Mai 2012 unter Rot-Grün I eingeführt und seither nie verändert.

Eine solche Tarifexplosion auf den doppelten Preis ist realpolitisch freilich undenkbar. Aber: Nimmt man sich den Bund als Vorbild, kristallisiert sich schon heraus, in welche Richtung es gehen dürfte. Geht man nämlich denselben Weg wie beim Klimaticket, dann würde um runde 100 Euro oder knapp 28 Prozent erhöht werden – und dann würde es ab 2027 in Wien eben die 465-Euro-Jahreskarte geben.

100 oder 150 Euro mehr?

Das 2021 eingeführte Klimaticket kostete anfangs 1.095 Euro – nach der Formel drei Euro pro Tag für das ganze Land. Mittlerweile aber wurde von der Bundesregierung beschlossen, dass der Preis außerplanmäßig ansteigen und im Jahr 2026 dann 1.400 Euro betragen wird.

Was die 100 Euro mehr in Wien betrifft, wäre man auch im Bereich dessen, was Verkehrsexperten schätzen: „Aus Gründen der politischen Realität glaube ich nicht, dass man um mehr als 100 Euro anheben wird“, sagte WU-Logistik-Professor Sebastian Kummer zuletzt. Dem schloss sich Ulrich Leth, Verkehrsforscher von der TU Wien an: „100 oder 150 Euro mehr wäre leichter politisch zu argumentieren. Auch wenn man bei einer Verdoppelung sagen könnte, dass es nun zwei statt einem Euro pro Tag kostet.“