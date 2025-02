365-Euro-Jahreskarte für Öffis: Wiener Bürgermeister will Preis beibehalten

Auch zur Verkehrswende hat die günstige Jahreskarte bisher nur zum Teil beigetragen. Die Zahl der Besitzer ist laut Daten der Wiener Linien bis 2020 – bis zur Pandemie – zwar stetig gestiegen. Und mittlerweile gibt es auch schon mehr Jahreskarten- als Autobesitzer in der Stadt (siehe Infobox). Aber: Auf die Fahrgastzahlen der Wiener Linien und auf den Modal Split (die jährliche Aufschlüsselung, wie viele Personen welche Verkehrsmittel nützen) hatte die 365-Euro-Karte nur geringen Einfluss.

Beim Modal Split wiederum war der Anteil des öffentlichen Verkehrs mit 39,4 Prozent noch nie so hoch wie 2012: Also ebenfalls in genau dem Jahr, in dem die 365-Euro-Jahreskarte eingeführt wurde. Seither ist er gesunken, 2023 lag er bei 32 Prozent.