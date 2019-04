Wiener Mariahilfer Straße: Poller gegen Terror auf Einkaufsmeile

Sie sollen an den Rändern der Begegnungszone – also auf Höhe der Kaiserstraße und der Zweierlinie – platziert werden. Für den täglichen Verkehr sollen die Barrieren keine Änderungen bringen: Die Einfahrt in die Begegnungszonen ist weiterhin möglich, da die Einbauten versetzt montiert werden.

Querungen bleiben offen

Die Mariahilfer Straße ist der letzte von drei besonders stark frequentierten Standorten in Wien, die nun vor Rammangriffen geschützt werden. Im März vergangenen Jahres montierte die Magistratsabteilung 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) an den Zufahrten zum Rathausplatz Poller: 25 am Universitätsring, 26 in der Lichtenfelsgasse, 27 in der Felderstraße.

Ein Monat später kamen elf Stück auf der Kärntner Straße im Bereich Walfischgasse dazu.