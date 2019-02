Rechnungshof übt Kritik an teuren Anti-Terror-Pollern

Der Rechnungshof prüfte außerdem aich die baulichen Sicherheitseinrichtungen der Stadt Wien. Er nahm die geplanten Maßnahmen zum Schutz vor mehrspurigen Fahrzeugen am Rathausplatz, in der Kärntner Straße und in der Mariahilfer Straße positiv zur Kenntnis. Die Prüfer anerkannten, dass die Schutzmaßnahmen für den Rathausplatz ehestmöglich nach den ersten derartigen Angriffen auf Menschenmengen in Europa im Jahr 2016 angestrebt wurden. Kritisch wies der Rechnungshof darauf hin, dass die Stadt Wien dabei zum Teil auch sicherheitsrelevante Informationen, wie zum Beispiel die Sicherheitsklassen von Pollern, an einen breiten Empfängerkreis verteilte.

Der Rechnungshof empfiehlt dem Bundesministerium für Inneres bzw. dem Bundeskanzleramt Kooperationsvereinbarungen mit Betreibern kritischer Infrastruktur voranzutreiben sowie bei fehlender Kooperationsbereitschaft auf eine zweckmäßige gesetzliche Regelung hinzuwirken.