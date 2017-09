Posse um Mauerbau in der City

Der Bau zweier Anti-Terror-Mauern auf dem Ballhausplatz erhitzt weiter die Gemüter. Wie berichtet, sollen künftig 80 Zentimeter hohe Mauerteile mit einer Gesamtlänge von mindestens 40 Metern sowie zahlreiche Poller Bundeskanzleramt und Präsidentschaftskanzlei vor Angriffen schützen. Von einer "städtebaulichen Schandtat erster Klasse" spricht Gerald Bast, Rektor der Uni für angewandte Kunst, und fordert einen sofortigen Baustopp.

Munter weiter geht indes die Posse um die Frage, wer den umstrittenen Mauerbau veranlasst hat: 2014 habe die Generaldirektion für öffentliche Sicherheit das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung beauftragt, ein Sicherheitskonzept aus 2008 für das Regierungsviertel weiterzuentwickeln, hieß es am Mittwoch seitens des Innenministeriums. In diesem Konzept seien feste und versenkbare Poller vorgeschlagen worden. Ein Gebäudeschutz in Form einer Mauer sei hingegen nicht vorgesehen gewesen.

Erst auf Ersuchen des Kanzleramts sowie der Präsidentschaftskanzlei sei bei einer Besprechung im März 2015 auch ein zusätzlicher Anprallschutz für beide Häuser diskutiert worden. In weiterer Folge sei die Mauer in die Planung aufgenommen worden, betont man im Ministerium.

Dem widerspricht ein Sprecher des Kanzleramts:"Der Bau der Mauer ist vom Innenministerium vorgeschlagen worden. Die Initiative ist nicht von uns ausgegangen. Wir haben keine Expertise in solchen Fragen", betont er.

In der Präsidentschaftskanzlei will man die Darstellung des Ministeriums weder bestätigen noch dementieren. "Wir wissen nicht, was vor dem Amtsantritt von Alexander Van der Bellen im Jänner 2017 geschehen ist", sagt ein Sprecher. Doch auch Amtsvorgänger Heinz Fischer will den Mauerbau nicht veranlasst haben: " Ich habe mir das nicht gewünscht", betont er im ORF.

Kosten

Die Kosten für die Schutzmaßnahmen für das Bundeskanzleramt (fünf Betonblöcke, 17 Poller) belaufen sich auf 325.000 Euro, die von diesem übernommen werden. In der für die Hofburg zuständigen Burghauptmanschaft will man keine Angaben für die dort anfallenden Kosten machen. Das begründet man mit Sicherheitsbedenken.

Hinzu kommen jedenfalls rund 550.000 Euro für die Oberflächensanierung, die der Bezirk übernimmt. Die Stadt fördert das zu 80 Prozent. Die Erneuerung des Platzes hätte allerdings auch unabhängig von den Sicherheitsmaßnahmen erfolgen müssen, betont man bei der zuständigen MA 28 (Straßenbau).