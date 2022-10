Es gibt Kritik an Ihrem Kurs, der zwischen Fundamental-Opposition und Kooperation schwankt. Wie viel hat das mit der Führung der Partei in Doppelspitze zu tun?

Kraus: Nichts.

Pühringer: Es gibt eine ganz klare Oppositionsstrategie. Ja, in den Bezirken wollen wir in möglichst vielen, vor allem in den inneren, Erster werden und die Bezirksvorstehungen stellen. Die Grünen fehlen schmerzlich in dieser Stadt.

Müssen Sie sich nicht hüten, weil sonst wieder eine grüne Regierungsbeteiligung scheitern könnte?

Kraus: Ich darf an dieser Stelle Bürgermeister Häupl zitieren, der gesagt hat: Die Aufgabe der Opposition ist es nicht, im Kreis zu stehen und zu applaudieren, sondern an inhaltlichen Punkten festzumachen, wo es in der aktuellen Stadtregierung nicht gut läuft. Es geht am Ende nicht darum, wer wen mag, Politik ist ja keine Sitcom. Sondern darum, Debatten und Inhalte weiterzubringen.

Pühringer: Derzeit gehört viel öffentlicher Raum den Autos, der Platz für Menschen fehlt. Da ist die SPÖ in einer Politik von vorgestern verhaftet und glaubt, die Dinge müssen sich nicht ändern.