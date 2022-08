Donau-Wasserstand stieg in zwei Tagen um mehr als zwei Meter an

Durch starke Unwetter und vor allem Regen ist die Donau in Wien über zwei Meter angestiegen. Allerdings sei das nicht weiter beunruhigend. "Es ist eine einfach erklärbare Entwicklung. Regen hat Wasser nachgebracht und wenn diese Tiefdruckzonen wieder abziehen, wird auch der Pegel wieder sinken", so Christoph Caspar, via-donau-Sprecher. Es seien natürliche Schwankungen, aber die Donau habe ein sehr stabiles Niveau, so die Informationen am Montag.

Gemessen werden die Pegelstände der Schifffahrtsroute in der Donau zwischen Kienstock in der Wachau und Wildungsmauer östlich von Wien. Der Wert in Kienstock am Montag lag bei 344 Zentimetern, Wildungsmauer wies einen Wert von 347 Zentimetern auf. Für Schiffsfahrten gesperrt werde die Donau nur bei Hochwasser und Eis. Bei Niederwasser liege die Letztverantwortung beim Schiffsführer, so Caspar.