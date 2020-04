Wiener Bäder in Zahlen: 33 Millionen Liter Wasser für die Schwimmer

Zu diesen 38 Bädern soll bis 2030 ein weiteres hinzukommen: An einem noch nicht fixierten Standort in der Donaustadt ist ein neues Hallenbad geplant.

Zusätzliche Hallen

Außerdem werden 4 Bäderstandorte um je eine Schwimmhalle erweitert: das Höpflerbad in Liesing, das Laaerbergbad in Favoriten, das Simmeringer Bad und das Großfeldsiedlungsbad in Floridsdorf. Für das Brigittenauer Bad wiederum ist ein zusätzliches Außenbecken geplant.