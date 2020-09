Wien-Wahl: Türkise Wahlkarten-Aktion gestoppt

Beantragen

Eine Wahlkarte für die Wien-Wahl am 11. Oktober kann seit 14. Juli beantragt werden: Online über wien.gv.at, schriftlich oder persönlich. Die Frist für die schriftliche Beantragung endet am 7. Oktober (damit sie noch zeitgerecht per Post zugestellt werden kann). Am 9. Oktober um 12 Uhr endet die Frist für die persönliche Beantragung

Wählen

Die Wahlkarte muss am Wahltag bis 17 Uhr bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde eintreffen, (etwa per Post, per Bote oder persönlich). Am Wahltag kann die Wahlkarte auch in einem beliebigen Wiener Wahllokal und bei jeder Bezirkswahlbehörde bis 17 Uhr abgegeben werden