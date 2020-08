Ärger um ÖVP-Anrufe bei Wählern

Der jüngste Konflikt ist nicht der erste seiner Art im Wahlkampf: Unlängst erregte Heinz-Christian Strache Aufsehen, als er Würstel an alle verteilen wollte, die eine Unterstützungserklärung für seine Partei unterschreiben. Derartige Gratis-Leistungen im Austausch anzubieten, ist übrigens legal, wie Juristen erklärten. Verbotener Stimmenkauf liege nur vor, wenn Leistungen für die Stimmabgabe beim Wahlgang selbst geboten werden.

All das zeigt, wie umkämpft die Wählerstimmen sind. Größter Feind der Parteien ist das Coronavirus, das zu einer niedrigen Wahlbeteiligung führen dürfte. Wegen der Ansteckungsgefahr sind Großevents im Wahlkampf nicht möglich. Hinzu kommt, dass viele Wähler Angst haben könnten, sich im Wahllokal zu infizieren. Das schadet vor allem jenen Parteien schaden, deren Anhänger zur älteren Bevölkerungsgruppe zählen. Allen voran ist das in Wien die SPÖ. Meinungsforscher rechnen damit, dass der Anteil an Briefwählern so hoch sein könnte wie nie.