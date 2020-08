Wie die Wiener ÖVP ihren Wahlkampf organisiert

Am Donnerstag hat die Wiener ÖVP präsentiert, wie sie über den Sommer kommen will – ohne echten Wahlkampf, aber mit Aktionismus. Nämlich mit Freiwilligen. Und die rotten sich nun unter anderem in der Penzinger Straße zusammen.

Dort – sowie in Favoriten, am Kagraner Platz in der Donaustadt und in der Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse – hat die ÖVP „Freiwilligen-Büros“ eröffnet.

Und das seien keine „Pop-up-Büros“, wie Landesparteiobmann und Spitzenkandidat Gernot Blümel sagt. Schließlich sei die ÖVP „gekommen, um zu bleiben“.

In diesen Freiwilligen-Büros trifft sich das sogenannte „Team Türkis“. Meist sind das Menschen in türkisen Shirts, mit Buttons auf den Taschen, auf denen „Mehr Türkis für Wien“ steht. Manche tragen auch türkise Freundschaftsbänder. Diese stellen die Freiwilligen praktischerweise gleich selbst her.