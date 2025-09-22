Wien

Öffis und Gratis-Kindergarten: Hitzige Debatte um Wiens Sparkurs

Bürgermeister Ludwig auf Bank im Gemeinderat
Auf Antrag der Grünen findet Montag ein Sondergemeinderat statt. Thema: Teuerung der Öffis, Kürzungen für Familien - und Gratis-Kindergärten.
Von Verena Richter
22.09.25, 09:29
Die Stadt rechnet in diesem Jahr mit einem Defizit von 3,8 Milliarden Euro und muss sparen. Wo gespart wird, sorgt jedoch für Diskussionen: Die Wiener Grünen haben für Montag einen Sondergemeinderat einberufen.

Der Titel lautet: "Rot-Pinker Vorschlaghammer: Die Stadtregierung kürzt ziel- und planlos in der Daseinsvorsorge." 

Nach massiver Kritik: Stadt Wien verschiebt Ortstaxen-Erhöhung

Thematisiert werden Kürzungen bei Sozialleistungen und die Verteuerung von Öffi-Tickets - während die Anhebung der Ortstaxe nach einem Aufschrei aus der Wirtschaft zurückgenommen wurde.

Zurückgenommen wurde nach Medienberichten auch die Streichung der Förderung der Öffi-Jahreskarten für stark Sehbehinderte, Blinde und Gehörlose.

Abstimmung zu Gratis-Kindergarten 

Zur Abstimmung bringen die Grünen auch einen Antrag zum Erhalt des kostenlosen Kindergartens. Laut der Parteispitze aus Judith Pühringer und Peter Kraus "verdichten sich die Anzeichen", dass auch hier gespart werden könnte.

Gefordert wird im Antrag ein Bekenntnis zum Erhalt des beitragsfreien Kindergartens und sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen.

Kraus: "Soziale Pfeiler Wiens in Gefahr"

Die Preiserhöhung der Öffi-Jahreskarte bezeichnet Kraus als "Selbstaufgabe" der Klimapolitik Wiens und sieht die sozialen Pfeiler Wiens in Gefahr.

Auch Pühringer betont, dass durch die angekündigten Maßnahmen bei jenen gespart werde, die ohnehin schon unter der Teuerung leiden und fordert von der Stadtregierung, eine Gesamtstrategie transparent offen zu legen.

