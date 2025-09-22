Öffis und Gratis-Kindergarten: Hitzige Debatte um Wiens Sparkurs

Die Stadt rechnet in diesem Jahr mit einem Defizit von 3,8 Milliarden Euro und muss sparen. Wo gespart wird, sorgt jedoch für Diskussionen: Die Wiener Grünen haben für Montag einen Sondergemeinderat einberufen. Der Titel lautet: "Rot-Pinker Vorschlaghammer: Die Stadtregierung kürzt ziel- und planlos in der Daseinsvorsorge."

Thematisiert werden Kürzungen bei Sozialleistungen und die Verteuerung von Öffi-Tickets - während die Anhebung der Ortstaxe nach einem Aufschrei aus der Wirtschaft zurückgenommen wurde. Zurückgenommen wurde nach Medienberichten auch die Streichung der Förderung der Öffi-Jahreskarten für stark Sehbehinderte, Blinde und Gehörlose. Abstimmung zu Gratis-Kindergarten Zur Abstimmung bringen die Grünen auch einen Antrag zum Erhalt des kostenlosen Kindergartens. Laut der Parteispitze aus Judith Pühringer und Peter Kraus "verdichten sich die Anzeichen", dass auch hier gespart werden könnte.

Diese Kürzungen plant Wien Öffis und Parken : Die Preise werden in allen Kategorien angehoben. Die Stadt erhofft sich dadurch Mehreinnahmen, beim Parken 53 Mio. Euro, bei den Wiener Linien 100 Mio. Euro.

