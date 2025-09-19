Nach Medienberichten: Gratis-Jahreskarte für Blinde und Gehörlose bleibt

Damit hätten Betroffene eine ermäßigte Jahreskarte für Behinderte lösen müssen – um 300 Euro statt 0 Euro . Der Aufschrei war dementsprechend laut. Am Freitag gab Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nun aber bekannt, dass die Gratis-Jahreskarte für stark Sehbehinderte, Blinde und Gehörlose bleiben wird.

Es sorgte in den vergangenen Tagen für Aufregung: Wie der KURIER berichtete, sollte die Förderung der Öffi-Jahreskarten des Fonds Soziales Wien für stark Sehbehinderte, Blinde und Gehörlose gestrichen werden. Bisher konnten sie sich auf die vollständige Förderung verlassen.

Bisher standen der Fahrtkostenersatz für die Öffi-Jahreskarte und der Zuschuss zum KlimaTicket durch den FSW eben nur hochgradig sehbehinderten und blinden sowie gehörlosen Menschen zur Verfügung.

Gleichzeitig wolle man mit der ‚Jahreskarte Spezial‘ das Angebot erweitern, "damit künftig mehr Menschen mit Behinderungen von leistbarer Mobilität profitieren können“, so Ludwig.

Ab 3. November 2025 gebe es für Menschen mit Behinderung mit ihrem österreichischem Behindertenpass und ab einem Grad der Behinderung von 70 Prozent die neue „Jahreskarte Spezial“ bei den Wiener Linien. Diese Jahreskarte wird ab 1. Jänner 2026 gültig sein. „Wien ist und bleibt die Hauptstadt des sozialen Zusammenhalts – und das zeigen wir auch mit dieser Entscheidung.“, so der Stadtchef.

Laut Stadt Wien gibt es 26.600 Wienerinnen und Wiener, die diese „Jahreskarte Spezial“ künftig kaufen können.

Diese Entscheidung wurde vom österreichische Behindertenrat ausdrücklich begrüßt, da es bisher keine Behinderten-Ermäßigung gab.