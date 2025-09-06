Sparpaket in Wien: Budget der Bezirke wird eingefroren

Das Budget der Wiener Bezirke wird auf dem Niveau des heurigen Jahres eingefroren. Das teilte das Büro von Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) der APA am Freitag mit.

Der sich daraus ergebende Beitrag zur Konsolidierung des Stadt-Budgets wurde mit mehr als 17 Millionen Euro beziffert. Es handle sich um eine proaktive Maßnahme, damit Wien auch weiterhin kraftvoll in soziale Sicherheit, Bildung, Pflege und Infrastruktur investieren könne, wurde betont.

„Die Wiener Bezirke helfen beim Sparen. Sie zeigen damit, dass sie die gemeinschaftlichen Anstrengungen der Budgetkonsolidierung als verlässlicher Partner mittragen“, hieß es in einer Stellungnahme der Stadträtin.

Der Sprecher der SPÖ-Bezirksvorsteher, der Liesinger Bezirkschef Gerald Bischof, befand: „Es ist gut nachvollziehbar, dass auch die Wiener Bezirke im Rahmen der Bezirksbudgets ihren Beitrag im Konsolidierungsprozess leisten werden.“

Appell an den Bund

Novak zeigte sich überzeugt, dass es nun „Zusammenhalt auf allen Ebenen“ brauche. Gemeinden, Bund und Bezirke müssten gemeinsam an einem Strang ziehen: „Die laufenden Stabilitätspaktverhandlungen machen deutlich, dass es einen gesamtstaatlichen Schulterschluss braucht. Wir erwarten uns auch vom Bund, dass er sich dieser Verantwortung stellt, denn nur gemeinsam können wir Wiens Daseinsvorsorge nachhaltig sichern.“