Immer mehr Rockergruppierungen wollen sich in Österreich niederlassen. In der Szene haben zwar nach wie vor die Hells Angels das Sagen, doch sie werden von der Konkurrenz zunehmend unter Druck gesetzt.

Seit 2014 versuchen die United Tribuns, in Österreich Strukturen aufzubauen. Sie sind vor allem in Villach, Vorarlberg und Wien aktiv. Der Club war zuletzt in Deutschland in Auseinandersetzungen mit anderen Gruppierungen verwickelt, in Kärnten wurden vier Mitglieder wegen Erpressungsverdachts festgenommen. Außerdem soll es Verbindungen zur tschetschenischen Mafia geben. Eigentlich hatten die United Tribuns mit den Hells Angels Frieden geschlossen. Als Mitglieder der Tribuns jedoch einen mutmaßlichen Geschäftspartner der Hells Angels zu erpressen versuchten, wurde dieser brüchig. Das birgt laut Kennern Potenzial für Auseinandersetzungen.

Mit den Osmanen Germania drängt ein türkisch-nationalistischer Club nach Österreich. 2016 haben sie ihr erstes Chapter in Wien gegründet. Sie fielen ebenfalls in Deutschland im Sommer wegen blutiger Auseinandersetzungen auf. Auch die berüchtigten Hells-Angels-Konkurrenten Bandidos versuchen in Österreich Fuß zu fassen. In den vergangenen Jahren waren sie damit aber gescheitert.