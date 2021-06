Wien lenkt im Schulstreit ein: 2.200 zusätzliche Wochenstunden

Grob geschätzt entspricht das ungefähr 100 zusätzlichen Lehrer-Stellen, was Kosten von rund fünf Millionen Euro entsprechen würde.

Wie berichtet, kam es zu den umstrittenen Umschichtungen durch eine Reform der Mittelverteilung, die Wiederkehr angestoßen hatte, um das System transparenter und fairer zu gestalten. Schulen mit höherem Bedarf sollen mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden, die allerdings von anderen abgezogen werden müssen. Als die konkreten Pläne bekannt wurden, hagelte es Kritik von den Verlierern dieser Neuverteilung.

Wiederkehr verteidigt Reform

„Ich bin weiter überzeugt, dass die Reform richtig, notwendig und alternativlos ist“, betonte Wiederkehr am Freitag. Sie bringe Planungssicherheit und führe dazu, dass Schulen mit gleichen Voraussetzungen auch gleich behandelt würden, was in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen sei.

Um den Verlieren der Reform zu helfen, gibt es nun die zusätzlichen Stunden. „Es wird aber trotzdem nicht jede Schule mit einem Plus aussteigen“, betont der Stadtrat, der vom Bund mehr Mittel für die Wiener Schulen fordert - allem voran 1.000 zusätzliche Lehrer-Stellen. Weiters einen bundesweiten Chancen-Index zur Bewertung der Bedürfnisse der einzelnen Standorte: „Schließlich kann man eine Schule am Wörthersee nicht gleich behandeln wie eine in Ottakring.“