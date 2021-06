Wiener Direktorin beklagt: „Uns fehlt es an Planungssicherheit“

Sicher: Sollte die Schule im Herbst plötzlich mehr Kinder haben, so bekommt sie auch mehr Ressourcen: „Doch bis dahin stehen schon alle Stundenpläne, die ich dann nicht mehr so leicht umschmeißen kann. Zusätzliche Stunden einfach nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen, ist zudem nicht sinnvoll“, erläutert Pfingstner. Dass die Schülerzahlen schwanken, ist in einer Großstadt wie Wien keine Seltenheit, weil Familien hier häufiger umziehen oder weil Schüler im Herbst aus den Gymnasien in die Mittelschulen wechseln.

Was wäre also die Alternative? „Wenn wir zumindest mit einem Schlüssel von 24 Kindern pro Klasse rechnen könnten, könnten wir viel leichter planen“.