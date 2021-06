Style-Knigge für heiße Tage im Büro: "Bitte keine Trekkingsandalen"

Aber auch hier gibt die Branche den Dresscode vor. "Im Casual Business – das betrifft Handwerker, Baubranche, Pädagogen, EDVler usw. - darf es schon mal sportlich-legerer sein. Und die Kreativbranche, wie Werbeagenturen, Architekten oder Mitarbeiter in der Modebranche, zeigen – gerne auch mit Sandalen bei Damen und Herren – wie modisch up to date sie sind."

Lieber nicht

Schlapfen – es sei denn, sie sind ein Style-Statement – machen tendenziell keinen schönen Gang und passen besser in den Garten. Und: "Bitte keine Trekkingsandalen."

Sneakers & Socken

Ja, bitte

„Auch, wenn in höheren Positionen Lederschuhwerk getragen wird, sind in vielen Bereichen Sneakers aus dem Joballtag nicht mehr wegzudenken“, sagt Rieder-Thurn. Je edler alles wirken soll, desto schlichter und einfarbiger sollten die Sneaker sein. Und jedenfalls top gepflegt. "Vom Kopf nach unten farblich dunkler zu werden, wirkt immer formeller und eleganter, sich nach unten farbiger oder heller zu 'entwickeln' ist nicht falsch, wirkt aber in jedem Fall viel sportlicher."

Lieber nicht

Mit Sport-Schuhen sowie Socken gewinnt man keinen Style-Preis.