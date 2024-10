Viel Migration: Warum Wien trotzdem liberaler wählt

Der hohe Migrationsanteil

Es mag paradox klingen, aber der hohe Migrationsanteil hat dazu beigetragen, dass die Wienerinnen und Wiener liberaler (und weniger FPÖ) gewählt haben als der Rest des Landes: In der Forschung sei gut belegt, dass bei Menschen, die keinen Kontakt mit fremden Kulturen haben, die Skepsis steigt, sagt Soziologe Kenan Güngör zum KURIER. Menschen am Land würden oft durch Politik und Medien nur die negativen Seiten kennenlernen. In der Stadt könne man aber auch positive Erfahrungen machen, die Bevölkerung habe darum ein differenzierteres Bild. Zudem sei die Bevölkerung in Städten jünger, bildungsaffiner und kosmopolitischer. Auch ein Faktor: In Wien gibt es mehr Menschen mit Migrationshintergrund, die wählen dürfen – viele davon entscheiden sich nicht für die FPÖ.

Wien ist gern anders

In Wahlkampfzeiten ist die Bundeshauptstadt ein beliebter Reibebaum. Lebt man selbst dort, sind nicht alle Vorwürfe nachvollziehbar. Bei allen Problemen darf man schließlich nicht vergessen, dass Wien mehrfach zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt wurde. Die seit Jahren funktionierende FPÖ-Strategie "Sie sind gegen ihn, weil er für euch ist", lässt sich auch auf Wien umlegen. Wenn alle gegen Wien sind, rücken die Bewohner enger mit der amtierenden Stadtregierung zusammen. Wien ist anders, ist mehr als ein Spruch, es ist eine Mentalität.