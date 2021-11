Rot-grüne Lösung für eine Linde, neuer Ärger um die Lobau

Der zuständige Öffi-Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) wirkt von der Idee bislang wenig begeistert. Er musste bereits ein Mal ausrücken, um – medienwirksam und teuer – die Platane vor dem Café Eiles zu verpflanzen. Erneut will man sich das nicht antun, ist aus dem Rathaus zu hören.

Treffen am Dienstag

Jetzt scheint es jedoch zu einer Annäherung zu kommen: Am morgigen Dienstag wird, wie der KURIER erfuhr, ein Treffen zwischen dem Bezirkschef und Abgesandten des Öffi-Stadtrats stattfinden.

Reiter und Hanke arbeiten beide gerne lösungsorientiert und wollen das Thema, das nicht zuletzt der ÖVP nutzt, vom Tisch haben. Es ist also davon auszugehen, dass sie bald eine Lösung präsentieren.

Dem Vernehmen nach gibt es (wie einst bei der Platane) das Angebot eines Experten, die Linde kostengünstig zu versetzen.

Was ist mit dem Ahorn?

Übrigens: Wer nun meint, dass das Thema damit zu Ende ist, der wird am Donnerstag im Petitionsausschuss des Gemeinderats eines Besseren belehrt. Der Ausschuss behandelt eine Unterschriftenaktion für den Erhalt eines Ahornbaumes in der Kaunitzgasse im 6. Bezirk, der ebenfalls einem U-Bahn-Schacht zum Opfer fallen dürfte.

Bezirkschef Markus Rumelhart (SPÖ) hat sich bereits für den Erhalt ausgesprochen. Immerhin sei es auch gelungen, einen Ginkgo, der bis vor Kurzem neben dem Ahorn stand, zu verpflanzen.

Auch Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) will den Ahorn an Ort und Stelle erhalten oder umsetzen. Der 1958 gepflanzte Baum sei „gesund und vital“ und lebe noch mindestens bis 2050, schreibt Czernohorszky in seiner Stellungnahme an den Ausschuss.

Die Wiener Linien halten den Baum – wie auch alle anderen – für nicht rettbar.

Schicker schreibt einen Brief

Ziemlich unversöhnlich geht es zwischen SPÖ und Grünen in Sachen Lobautunnel zu. Der ehemalige SPÖ-Verkehrsstadtrat Rudolf Schicker, unter dem die Planungen in den 2000er-Jahren begannen, sah sich jetzt sogar gezwungen, einen Brief an alle Gemeinderatsabgeordneten zu schicken. Er fühlt sich falsch zitiert, und zwar von der Grünen-Mandatarin Heidemarie Sequenz.

Der Vorwurf: Sequenz habe erzählt, dass Schicker die aktuelle Trassenführung stets als die „denkmöglich schlechteste Variante“ bezeichnet habe. Schicker hält in seinem Brief (der dem KURIER vorliegt) nun fest, dass er „diese Darstellung bei keiner Diskussion in diesem Wortlaut getätigt“ habe.