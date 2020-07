Neues rotes Schreckensszenario: Wird Hebein Wiener Bürgermeisterin?

Gemein ist den Umfragen jedoch eines: In allen liegt die Wiener ÖVP vor den Grünen. Meinungsforscher sehen die Türkisen derzeit bei 21 bis 24 Prozent, die Grünen liegen mit 16 bis 18 Prozent (mehr oder weniger) knapp dahinter.

Folgt man der üblichen Koalitionslogik in Österreich, würde eine Zusammenarbeit der drei Parteien ÖVP-Chef Blümel zum Bürgermeister machen, nicht Hebein. Bisher hat auch die SPÖ diese Erzählung befeuert.

Warum nun also Hebein?

Einer der wahrscheinlichsten Gründe für die jüngsten Aussagen des Bürgermeisters ist wohl in den Umfragewerten der Grünen-Chefin zu finden: Kaum ein Politiker in Wien polarisiert so wie Hebein. Im Beliebtheits-Ranking der Stadträte liegt sie abgeschlagen auf dem letzten Platz.