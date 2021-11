Neuer Heumarkt, alte stadtplanerische Konflikte

Wann genau das Expertenurteil kommt, darüber gehen die Meinungen auseinander: Woller spricht von „Ende des Jahres“. Ernst-Peter Brezovszky, Chef des UNESCO-Referats im Außenministerium, rechnet „vor Weihnachten“ mit einem Ergebnis.

Viel lieber als über den Heumarkt redet man im Rathaus ohnehin über etwas anderes: über die Aktivitäten, die die UNESCO langfristig milde stimmen sollen.

Schutzkonzept kommt in Gemeinderat

Die Botschaft an Kritiker in der Opposition und in der Bevölkerung: Man bemühe sich eh. Das Mittel dazu ist der kürzlich finalisierte, von der UNESCO verlangte „Managementplan für das historische Zentrum Wien“.

Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich ein Konzept, wie die Stadt die Welterbestätte dauerhaft (also auch abseits des Heumarkt-Wirrwarrs) schützen will. Glaubt man Woller, dann zeigt der Plan schon Wirkung: Er komme einem „Quantensprung in den Beziehungen zur UNESCO“ gleich.