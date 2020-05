Dunstabzug brachte drei Mal Tod

Meist sind defekte oder schlecht gewartete Gasthermen schuld an tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftungen in Österreich. Im folgenden die schlimmsten Unfälle der vergangenen drei Jahre.

12. Juli 2010 - Bei einem durch die Sommerhitze bedingten CO-Unfall kommt eine 67-jährige Wienerin ums Leben. Der Ehemann findet seine Frau leblos im Badezimmer ihrer Wohnung in der Rotenlöwengasse in Alsergrund. Der Notarzt kann nur noch den Tod feststellen. Der 66-jährige Mann zeigt ebenfalls Vergiftungserscheinungen und wird ins Krankenhaus gebracht.

23. November 2011 - Eine 80-jährige Frau stirbt in ihrer Wohnung in der Volkertstraße in der Leopoldstadt an einer CO-Vergiftung, zwei Familienangehörige werden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ursache für die Vergiftung dürfte ein Koksofen gewesen sein.

3. Jänner 2012 - Um seine Wohnung zu beheizen, lässt ein 53-Jähriger in der Herbststraße in Wien-Ottakring die Flammen seines Gasherdes für einige Stunden brennen. Das Kohlenmonoxid, das sich dadurch in den Räumlichkeiten sammelt, ist für den Mann tödlich. Weil auch in weiteren Stockwerken des Hauses erhöhte Werte gemessen werden, evakuiert die Feuerwehr sämtliche Hausbewohner.

28. April 2012 - Eine 27-jährige Studentin wird tot in ihrer Wohnung in der Josef-Schwarz-Gasse in Wien-Margareten gefunden. Die junge Frau starb an einer CO-Vergiftung. Ein Nachbar, der unterhalb der Studentin wohnt, hat seinen Dunstabzug unzulässigerweise am Hauskamin angeschlossen. Dadurch war ein CO-Stau entstanden, der in der Wohnung oberhalb zu einer tödlichen Konzentration des Gases führt. Der Mann wird ein Jahr später wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.

23. August 2012 - Nachdem Mieter des Hauses in der Wallrissstraße in Wien-Währing ungewöhnlichen Geruch bemerken, werden zwei Tote gefunden. Der 83-jährige Mann und seine 78-jährige Lebensgefährtin sterben an einer CO-Vergiftung. Ursache ist eine stark verunreinigte Therme, wodurch die Abzugsklappe nicht richtig geschlossen hatte und die Abgase aus dem Kamin zurück zur Wohnung strömen konnten.

18. Februar 2013 - Eine etwa 90 Jahre alte Frau kommt beim Einheizen eines Festbrennstoff-Ofens im Bezirk Südoststeiermark ums Leben. Beim Heizen hat sich das giftige Gas gebildet, die Frau erstickt daran.

6. Juli 2013 - Zwei Jugendliche werden von einem Verwandten tot in einer privaten Almhütte in Mauterndorf im Salzburger Lungau aufgefunden. Die befreundeten Jugendlichen, eine 19-jährige Niederösterreicherin aus dem Bezirk Bruck an der Leitha und ein 18-jähriger Lungauer aus Mariapfarr, sterben an tödlichen CO-Gasen, verursacht von einer schadhaften Therme.

25. Juli 2013 - Ein 18-Jähriger stirbt in Wien-Margareten an einer CO-Vergiftung. Die Wiener Berufsfeuerwehr wird wegen eines Wasseraustritts zu dem Altbau in der Embelgasse gerufen. Bei dem Einsatz findet man den jungen Mann leblos im Badezimmer seiner Wohnung - die Dusche war noch aufgedreht. Der gleichzeitige Betrieb eines Klimageräts und der Gastherme war die Ursache des tödlichen Unfalls.

29. September 2013 - Bei einem CO-Unfall in einem Wiener Einfamilienhaus kommen drei Menschen ums Leben. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Frauen, 45 und 33 Jahre alt und einen eineinhalbjährigen Buben. Eine schlecht gewartete Therme dürfte an dem Unfall schuld gewesen sein.