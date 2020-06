Junger Mann starb beim Duschen an CO-Vergiftung

Bei großer Hitze müssen Besitzer von Gasthermen besonders vorsichtig sein, weil hohe Außentemperaturen den Abzug der Abgase behindern können. Bei Hitze könne im Fang ein "Luftstoppel" entstehen, der Abzug der Gasthermen funktioniert dann nicht oder nur schlecht, warnt die Wiener Landesinnung der Rauchfangkehrer. "Der Abgaswächter spricht meistens an und moderne Geräte gehen auf Störung", so die Experten. Bei älteren Geräten kommen die Abgase in den Raum zurück. Zu Kohlenmonoxidunfällen (CO-Unfällen) kommt es meist dann, wenn durch nicht gewartete Gasfeuerstätten hohe CO-Konzentrationen entstehen und Abgase in den Raum ausströmen.

Neben verschmutzten Geräten können aber auch zu dichte Räume oder Ablufteinrichtungen wie zB von Klimageräten zu Vergiftungen führen. Feuerstätten brauchen für die Verbrennung ausreichend frische Luft. Entsteht durch mangelnde Belüftung ein Unterdruck, kann sich die Abgasabführung umkehren und in den Raum geleitet werden.