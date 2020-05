Mit Gasherd geheizt: Tod durch CO-Vergiftung

Aufgefallen war alles, als eine Bekannte des Mannes an seine Tür klopfte und er nicht öffnete – obwohl sie ihn durch die Scheibe durch schlafen sah. Die sofort herbeigeeilten Sanitäter hörten den Warnton ihres CO-Alarmgerätes, als sie zu der Wohnung kamen, um P. zu versorgen.

Da auch in mehreren anderen Stockwerken erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentrationen gemessen wurden, ordnete die Feuerwehr sicherheitshalber die Evakuierung der Anlage an. Der Katastrophenzug der Rettung musste anrücken. Zwei weitere Personen hatten Verletzungen erlitten und mussten in umliegende Spitäler gebracht werden. Nach rund einer Stunde durften die 13 Mieter zurück in ihre Häuser und der Gasherd des Polen wurde genauer untersucht. Offenbar hatte der Mann Ziegelsteine auf die Flammen gelegt, um die Steine anzuheizen.