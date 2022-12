Wien Energie: Hilfsgelder der Stadt wurden nun gänzlich zurückgezahlt

Die Vorgeschichte: Eingesetzt worden war das Gremium auf Initiative von ÖVP und FPÖ, um die Vorgänge rund um die Wien Energie zu klären, die im Sommer aufgrund der Verwerfungen am Energiemarkt die für den Börsenhandel nötigen Sicherheiten nicht mehr bedienen konnte. Erst schoss – wie erst später bekannt werden sollte – Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) dem Unternehmen per umstrittener Notkompetenz zweimal 700 Millionen zu, dann musste Ende August beim Bund eine (letztlich nicht benötigte) Finanzhilfe über zwei Milliarden Euro beantragt werden.

Die Hintergründe des "Black Friday"

Bei der ersten Sitzung am Freitag ging es vorrangig darum, ob die Diensthandys von SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadtrat Hanke zulässig ist oder nicht. Die ÖVP hatte diese beauftragt. Darüber wurde jedoch noch nicht entschieden; es brauche noch Zeit für eine genauere rechtliche Prüfung, schließlich bedeute die Abnahme der Handys einen Eingriff in die Grundrechte, so der Vorsitzende.

Am 16. Dezember ist die nächste Sitzung vorgesehen. Mehrere Sachverständige sollen geladen werden, die eine Einschätzung zu den Vorgängen im vergangenen Sommer abgeben: Wie hat sich der Energiemarkt entwickelt? Wie dramatisch war die Lage am berüchtigten „Black Friday“ am 26. August tatsächlich, als Wien Energie den Bund um Hilfe bitten musste? Sind die Geschäfte der Wien Energie als spekulativ zu bewerten?