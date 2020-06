Wien: 14.766 Geschwindigkeitsübertretungen am Pfingstwochenende

In Wien gab es am heurigen Pfingstwochenende 30 Unfälle mit 34 Verletzten. Es wurden 14.766 Lenker geblitzt und 97 alkoholisierte Fahrer angezeigt. 66 Personen wurde der Führerschein abgenommen.

Insgesamt war es auf Österreichs Straßen heuer zu Pfingsten ruhiger als sonst: Insgesamt gab es 292 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Das sind um 178 weniger als im Vorjahr. Dabei wurden 327 Personen verletzt, um 259 weniger als zu Pfingsten 2019. Zwei Menschen verloren am Pfingstwochenende ihr Leben, ein Motorradfahrer in Niederösterreich und ein E-Bike-Lenker in Salzburg.