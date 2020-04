Osterverkehr auf Sparflamme: "So wenig gab es noch nie"

Ganz ohne Unfälle ging das Osterwochenende aber nicht ab. Tödlich endete am Sonntagabend etwa eine Motorradfahrt für einen 22-Jährigen im Bezirk Braunau (OÖ). Er kam in Burgkirchen von der Fahrbahn ab und wurde beim Sturz tödlich verletzt.

Ebenfalls in Oberösterreich ist am Ostersonntag eine 69-Jährige gestorben, die mit ihrem Rad in Sattledt eine Kreuzung überqueren wollte, von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert wurde.