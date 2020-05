Illegale Treffen spalten Tuning-Szene

In seinem Rayon nahmen an den vergangenen Wochenenden am Parkplatz des Shoppingcenter Nord mehr als 500 Personen an den nächtlichen Treffen teil. Der Betreiber will den Parkplatz bereits mit einem Schranken sperren lassen. Ganz zur Freude der Anrainer will man hier den Roadrunnern mit einem massiven Polizeiaufgebot Einhalt gebieten.

Konsequenzen

In Oberösterreich wurde zu dem Thema sogar ein „runder Tisch“ einberufen: Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner ( FPÖ) fordert, dass Straßenrennen ein eigener Straftatbestand werden. Zudem soll eine Abnahme des Autos bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h ermöglicht werden.

Der Bezirksvorsteher von Döbling, Daniel Resch ( ÖVP), ließ am Kahlenberg Betonleitwände aufstellen – weitere sollen folgen, um den Platz für sogenannte „Hatzerl“ einzuschränken.

Resch denkt sogar über ein nächtliches Fahrverbot am Kahlenberg nach. „Es geht nicht darum, jemandem den Spaß zu verderben, es geht um Sicherheit, Anrainer und Umwelt“, sagt der Bezirksvorsteher. Schließlich sei der angrenzende Wienerwald naturgeschützt.