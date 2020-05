2.000 Besucher bei Tuning-Treffen und illegalen Straßenrennen

Mit mehreren Treffen aus der Tuningszene und illegale Straßenrennen hatte die Polizei in Oberösterreich in der Nacht auf Sonntag alle Hände voll zu tun. 125 Anzeigen und 106 Organstrafmandate haben die Beamten verhängt. In den sozialen Medien wurde zu der Zusammenkunft bei einem Einkaufszentrum in Asten aufgerufen. Gegen 22 Uhr versammelten sich dort rund 800 Autos und bis zu 2.000 Personen.

Als 14 Polizeistreifen auf dem Parkplatz ankamen, ließen die Teilnehmer des Autotreffens ihre Motoren aufheulen, berichtete die Polizei Oberösterreich. Die Mindestabstände untereinander wurden vielfach nicht eingehalten. Als sie die Beamten bemerkten, wurden viele Besucher einsichtig und begannen wegzufahren. Aufgrund der Menge der Teilnehmer dauerte es bis 23.40 Uhr bis der Parkplatz geräumt wurden. Bei diesem Treffen wurden 22 Personen angezeigt, davon einer wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, hinzu kamen 31 Organmandate und eine Kennzeichenabnahme.