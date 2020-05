Drohnen-Aufnahme zeigt Ausmaße des Tuning-Treffens am Kahlenberg

Außerdem wurden die Fahrzeuge der Teilnehmer geprüft: 50 Anzeigen gab es wegen technischer Mängel. Außerdem wurden 56 Organmandate wegen Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen ausgestellt. 146 Anzeigen gab es wegen anderer Gesetzesbrüche, also etwa weil die Teilnehmer nicht angeschnallt waren, nicht blinkten oder keine Lichter am Fahrzeug hatten.

Zweites Treffen

Schon am Wochenende davor kam es am Kahlenberg zu einem derartigen Treffen: Die Szene dürfte auf der Suche nach einer Alternative zum GTI-Treffen am Wörthersee in Kärnten sein. Dieses findet heuer wegen der Corona-Krise nicht statt.