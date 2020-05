Hunderte Autofahrer ließen am Kahlenberg die Motoren heulen

Übernächstes Wochenende hätte es so weit sein sollen. In Reifnitz am Wörthersee sollte wie jedes Jahr das legendäre GTI-Treffen stattfinden – das größte VW-Event weltweit. Wie alle anderen Großveranstaltungen musste aber auch der Fixtermin für Autofans abgesagt werden. Hunderte Autofans dürften auf der Suche nach einer Alternative gewesen sein – und versammelten sich deshalb mit ihren Boliden in der Nacht auf Samstag statt in Kärnten auf dem Kahlenberg. Laut Polizei waren so viele Autos unterwegs, dass die Höhenstraße zeitweise nur einspurig befahrbar war.