„Fuck You Corona - Wörthersee 2020“ sorgt für Facebook-Shitstorm

Heftige Kritik auch im Netz

„Das offizielle GTI-Treffen ist abgesagt, aber es wird trotzdem rund gehen am See 2K20“, hieß es dazu auf der Facebook-Fanpage. Gemeint sind damit die sogenannten „ Nebentreffen“, die neben der eigentlichen, organisierten Veranstaltung entstanden sind. Dabei treffen sich die Teilnehmer an Tankstellen und am Straßenrand, um Autos beim Vorbeifahren oder Gummigeben zuzusehen - sehr zum Leidwesen der Anrainer.

Anders als wohl geplant, löste das Posting vor allem Kritik aus - und die war so heftig, dass sich die Seitenbetreiber 20 Minuten nach dem ersten Posting noch einmal, wie er es nannte, „an die MIMIMI-Fraktion“ wandte. Darin wurde betont, dass die Sticker „keinesfalls“ ein Aufruf sein sollen, in einer gefährlichen Situation an den Wörthersee zu kommen. In zwei Monaten, also „bis sich am See was tut“, werde „Corona längst vorbei“ sein, und: „Falls das wider Erwarten nicht der Fall sein sollte, läuft aufgrund der gesetzlichen Regelungen eh nix.“