Ausländischen GTI-Fans droht Quarantäne in Kärnten

Neben dem eigentlichen GTI-Treffen, das Jahr für Jahr in Reifnitz am Wörthersee über die Bühne geht, haben sich in den vergangenen Jahren in der gesamten Region sogenannte inoffizielle „ Nebentreffen“ etabliert. Diese rauben nicht nur den Anrainern die Nerven, sondern halten auch die Polizei auf Trab.

"Gummi-Geben"

Lärmbelästigungen durch absichtlich verursachte Fehlzündungen und verbotenes „Gummi-Geben“ stehen auf der Tagesordnung - und so mancher Autofan dürfte sich auch durch die aktuell geltenden Maßnahmen wegen des Coronavirus nicht davon abhalten lassen, befürchtet der Bezirkshauptmann von Klagenfurt-Land, Johannes Leitner. Darauf würden Postings in Sozialen Medien hindeuten.

Grenzkontrollen

„Es wäre durchaus denkbar, dass ausländische GTI-Fahrer unter Umgehung der epidemierechtlichen Grenzkontrollen trotzdem versuchen, nach Kärnten zu kommen“, sagte Leitner am Freitag in einer Aussendung.

Autofans könnten bei der Einreise nach Österreich zum Beispiel falsche Angaben machen - also entweder angeben, dass sie Österreich nur durchqueren wollen oder sagen, dass sie unterwegs sind, um Angehörige zu versorgen. „Werden diese GTI-Fahrer im Land von der Polizei dann angetroffen, wird ihr Aufenthalt auch dementsprechend beanstandet werden müssen“, so Leitner.