Ein 57-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Montagmittag am Wielandplatz in Wien-Favoriten, als ein 4-jähriges Mädchen aus dem Auto ihres Vaters ausstieg und auf die Fahrbahn lief.

Das Kind wurde von dem Auto des 57-Jährigen erfasst und zu Boden gestoßen. Das Mädchen erlitt dabei leichte Verletzungen.