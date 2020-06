Fahndung nach mutmaßlicher Vergewaltigung in Wiener Millennium City

Die beiden sollen sich am 8. Dezember 2019 in einer Diskothek in der Wiener Millennium City am Handelskai kennengelernt haben. Außerhalb des Lokals soll der Verdächtige die Frau dann bedrängt haben und sie in eine öffentliche Herren-Toilette getragen haben, wo es in einer Kabine zu dem Übergriff gekommen sein soll.

Beschreibung des Verdächtigen

Erst als andere Personen das WC betraten, soll der Mann geflüchtet sein. Der Verdächtige, von dem die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nun Fotos veröffentlichte, soll zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß sein und dunkle Haare, dunkle Augen und einen dunklen Vollbart haben.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 01-31310-62800.