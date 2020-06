Landstraße: Cannabis-Anbau in unmittelbarer Nähe von Polizeistation

Bei der Einvernahme gab der Beschuldigte an, regelmäßig Suchtgift zu konsumieren. Er habe schlechte Erfahrung beim Kauf gemacht und baue daher für den Eigenkonsum selber an. Er wohne bereits seit einigen Jahren in der Wohnung, die nahegelegene Polizeiinspektion sei ihm jedoch noch nie aufgefallen. Er wurde angezeigt.

Verpassen Sie keine Meldung von Polizei, Feuerwehr oder Rettung mit dem täglichen KURIER-Newsletter: