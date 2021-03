Wiedner Hauptstraße: Großeinsatz wegen brennender Gastherme

Eine brennende Therme sperrte am Dienstagabend den Bewohnern einer Wohnung in der Wiedner Hauptstraße den Fluchtweg ab. Sie verständigten sofort die Feuerwehr und zogen sich in einen sicheren Bereich der Wohnung zurück.

Aus noch unbekannter Ursache waren die Gaskombitherme und weitere Einrichtungsgegenstände im Vorzimmer der Wohnung in Brand geraten. Die beiden Bewohner wurden rechtzeitig selbst auf die Flammen aufmerksam, konnten aber nicht mehr flüchten.