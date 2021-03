Wiederkehr: „Kein Sprint, sondern ein Marathon“

Immer wieder mussten zuletzt Schulen und Kindergärten wegen Corona-Cluster gesperrt werden. Ist man mit der Öffnung den falschen Weg gegangen?

Die Öffnung war dringend notwendig und richtig. Nicht nur für den Lernerfolg, sondern für die psychosoziale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Wir haben in den Schulen ein sehr engmaschiges Sicherheitsnetz gespannt. Jeder Standort, der kurzzeitig geschlossen wird, ist eigentlich eine positive Nachricht, weil wir herausgefunden haben, wo ein Cluster entsteht.

Nichts wurde es bis dato mit Ihrer Forderung nach einem verpflichtenden Besuch von Elternsprechtagen. Hat Sie die SPÖ zurückgepfiffen?

Das stimmt ganz und gar nicht. Die SPÖ hat die Idee sogar begrüßt. Ich wollte eine Diskussion anstoßen. Sinnvollerweise müsste man aber gemeinsam mit dem Bildungsministerium anschauen, wie mögliche Sanktionen aussehen könnten. Was ich hier in Wien machen kann, ist, Elternarbeit stärker einzufordern. Über ein Förderprogramm, mit neuen Projekten, bei denen sie stärker am Schulstandort präsent sind. Dazu gehört auch die Sprachbildung der Eltern und der digitale Elternsprechtag.