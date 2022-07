Wie sich das Stadtleben in Wien bei 35 Grad verändern wird

Dabei wird man teils auf leger angezogene Menschen treffen: Laut Arbeiterkammer kann der Arbeitgeber bei extremer Hitze bestehende Bekleidungsvorschriften lockern – das Weglassen der Krawatte, das Tragen kurzer Hosen oder leichtere Schuhe sei dann erlaubt. Ausgenommen seien Bereiche, in denen Uniformen und Schutzkleidung verpflichtend sind.

Hitzefrei auf Baustellen

Ab 32,5 Grad Celsius können Arbeitgeber außerdem laut Gesetz auf Baustellen hitzefrei geben. Die Entgeltfortzahlung von 60 Prozent müssen die Unternehmen dabei nicht selbst tragen – darum könnten einige Baustellen still stehen.

Während in Großbritannien schon Geschwindigkeitsbegrenzungen für Züge eingeführt werden, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass sich die Schienen in der Hitze verziehen, ist das in Österreich noch kein Thema.

In den vergangenen zehn Jahren hat es keine einzige Entgleisung durch Gleisverwerfungen gegeben, heißt es bei den ÖBB. Bei Extremwettereignissen werden sensible Stellen aber gesondert inspiziert. Schwachstellen merze man schon im Vorfeld aus. Den Wiener Linien sichern stark beanspruchte Stellen mit Schotter ab.

Der Gesundheitsverbund ist noch nicht in Alarmstimmung: Eine besondere Vorbereitung in Hinblick auf Versorgungskapazitäten in den Spitälern sei derzeit nicht nötig, heißt es. Die Mitarbeiter seien aber auf das Erkennen hitzebedingter, gesundheitlicher Probleme geschult.