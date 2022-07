Hitzewelle: Das kommt auf uns zu

Europa kämpft mit der Hitzewelle. In Frankreich oder auch Spanien wüten Waldbrände, in England hat die Regierung den Notstand ausgerufen. Soweit ist es in Österreich zum Glück noch nicht, aber auch hierzulande wird es in den kommenden Tagen ordentlich heiß. Für den menschlichen Körper sind derartige Temperaturen sehr belastend. Wie man am besten mit der Hitze umgeht, auf welche Alarmsignale man bei Kindern und älteren Menschen achten sollte und welche Internettipps man besser nicht befolgt, weiß Hanns Michael Moshammer, Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin der MedUni Wien.