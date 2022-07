40 Grad in Großbritannien: Brutale Hitzewelle überrollt Europa

In England, wo die Meteorologen bereits am Vormittag flächendeckend 30 Grad meldeten, wurde zu Mittag erstmals die 40-Grad-Marke geknackt. In Deutschland erwartete man vielerorts Temperaturen über 40 Grad. Auch in Skandinavien war es mit bis zu 30 Grad außergewöhnlich heiß.

Verformte Gleise

Anders als Südeuropa sind Mittel- und Nordeuropa kaum für derartige Temperaturen gewappnet. „Unsere Infrastruktur, von der ein großer Teil aus der viktorianischen Zeit stammt, ist einfach nicht geeignet“, sagte der britische Transportminister Grant Shapps. Am Montag hatten Zugverbindungen wegen der Gefahr verformter Gleise gekappt werden müssen. Auf dem Londoner Flughafen Luton wurde der Betrieb eingestellt, nachdem die Hitze zu Verwerfungen auf der Landebahn geführt hatte.