Wie modernisierungsfeindlich ist die Wiener ÖVP?

Donauinsel Die ÖVP, die sich damals trotz der roten absoluten Mehrheit in einer Koalition mit der SPÖ befand, war massiv gegen dieses Hochwasserschutz-Projekt und die Milliardeninvestitionen dafür. Die SPÖ beschloss den Bau 1969 trotzdem (mit der FPÖ).

Fußgängerzonen Als Sprachrohr der Autofahrer und des Handels tut sich die ÖVP mit Fußgängerzonen schwer, wie zuletzt auch der Widerstand gegen jene in der Mariahilfer Straße zeigte. Inzwischen setzt aber ein langsames Umdenken ein: Auch türkise Bezirksvorsteher forcieren Verkehrsberuhigungsprojekte, etwa in der Josefstadt oder wie zuletzt in der Inneren Stadt.